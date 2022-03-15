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    19:06, 14 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства подписал Указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Запретить вывоз из Республики Казахстан:

    1) наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

    2) золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

    2. Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.

    3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Президент Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 14 марта 2022 года

    № 830


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