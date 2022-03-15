Глава государства подписал Указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить вывоз из Республики Казахстан:

1) наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

2) золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

2. Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 марта 2022 года

№ 830