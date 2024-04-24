Глава государства подписал Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном в сфере авиационного поиска
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания», передает агентство Kazinform.
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее депутаты Сената одобрили Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания».
Целью Закона является сотрудничество между государствами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).