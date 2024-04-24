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    18:00, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава государства подписал Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном в сфере авиационного поиска

    Глава государства подписал Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном в сфере авиационного поиска
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания», передает агентство Kazinform.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее депутаты Сената одобрили Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания».

    Целью Закона является сотрудничество между государствами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    Теги:
    Авиация Соглашение Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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