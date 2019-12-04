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Глава государства подписал республиканский бюджет на 2020 – 2022 годы
4 Декабря 2019 20:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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