Глава государства подписал республиканский бюджет на 2020 – 2022 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.