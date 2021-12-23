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Глава государства подписал распоряжение о присуждении госстипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры
23 Декабря 2021 08:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году
1. Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент
Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 22 декабря 2021 года
№ 219
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