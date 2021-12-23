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Глава государства подписал распоряжение о присуждении госстипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры

23 Декабря 2021 08:07
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Глава государства подписал распоряжение о присуждении госстипендии Первого Президента РК – Елбасы в области культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году

1. Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2021 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 22 декабря 2021 года

№ 219


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#Президент Казахстана   #Культура   #Акорда   #Первый Президент - Елбасы  
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