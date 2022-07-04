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Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам волонтерства и благотворительности
4 Июля 2022 19:29

Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам волонтерства и благотворительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



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