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Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам обращения лекарств

8 Января 2019 11:15 181
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Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам обращения лекарств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий», направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Здравоохранение,
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