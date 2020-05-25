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Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам мобилизации

25 Мая 2020 15:25
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Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам мобилизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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