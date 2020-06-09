Глава государства подписал поправки в законодательство, касающиеся операторов жилищных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, ранее депутаты Сената Парламента РК приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ». Тогда было отмечено, что необходимо сократить количество операторов жилищных программ.

Кроме того, сообщалось, что законопроектом регламентируется деятельность Единого оператора по: кредитованию уполномоченных организаций МИО, а также застройщиков в рамках государственных программ; субсидированию кредитов частных застройщиков.

А также закрепляется деятельность единого оператора по: финансированию строительства жилья, включая финансирование через механизм выкупа облигаций МИО и реализация инвестиционных проектов; обеспечению сохранности долевых вкладов населения путем гарантирования завершения строительства; предоставлению арендного жилья с последующим выкупом.

«Сейчас одновременно работают семь государственных операторов жилищных программ, теперь они будут оптимизированы. Из этих семи на базе трех будет создан единый оператор, четыре конкретизированы по своим направлениям работы», — сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты.



