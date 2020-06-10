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Глава государства подписал поправки в закон по вопросам военного положения

10 Июня 2020 18:12
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Глава государства подписал поправки в закон по вопросам военного положения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Текст Закона публикуется в печати.

Отметим, что ранее первый заместитель министра обороны РК Мурат Бектанов представляя документ, подчеркнул, что основная цель законопроекта - совершенствование законодательства в области военного положения. Это продиктовано необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности РК.

Документ предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс и шесть законов. В частности, закон «О военном положении» дополняется полномочиями президента, которые могут быть реализованы в мирное время – это определение порядка применения мер военного положения, утверждения положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности правительства в период военного положения.

По словам М. Бектанова, документ предусматривает полномочия местных исполнительных органов в период военного положения. Речь идет о полномочиях на образование советов обороны области, города республиканского значения, столицы. Советы обороны как органы военного управления будут обеспечивать выполнение мер военного положения.


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