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Глава государства подписал поправки в бюджет на 2019 – 2021 годы
22 Октября 2019 19:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика,
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