Глава государства подписал поправки в бюджет на 2019 – 2021 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.