Глава государства подписал поправки по вопросам энергетики, транспорта и госнаград

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.