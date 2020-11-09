Новости
Глава государства подписал поправки по вопросам энергетики, транспорта и госнаград
9 Ноября 2020 16:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Новости по темеПрезидент назначил главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК Глава государства принял министра обороны Президент РК подписал поправки в закон о республиканском бюджете
Текст Закона публикуется в печати.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК
- Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США
- Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен
- Президент назначил главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК
- Глава государства принял министра обороны
- Президент РК подписал поправки в закон о республиканском бюджете
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047