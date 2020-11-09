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Глава государства подписал поправки по вопросам энергетики, транспорта и госнаград

9 Ноября 2020 16:12
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Глава государства подписал поправки по вопросам энергетики, транспорта и госнаград

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Текст Закона публикуется в печати.


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