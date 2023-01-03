Глава государства подписал поправки по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма

3 Января 2023, 11:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма».

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось, депутаты Сената приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма».

Глава Минэкологии пояснил, что в целях защиты национальных парков и других природных богатств Казахстана проектами законов предусматриваются следующие изменения и дополнения: в Кодекс об административных правонарушениях нормы законопроекта направлены на увеличение штрафных санкций за:

- нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов;

- повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда;

- уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда;

- нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий;

- несвоевременную очистку мест рубок от порубочных остатков, засорение просек и прилегающих к лесосекам территорий;

- нарушение порядка и сроков разработки лесосек.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами Мажилиса внесены поправки, направленные на:

1) приведение действующего законодательства в соответствие с законопроектом «О растительном мире»;

2) увеличение штрафных санкций за порчу земли, нарушение правил охраны водных ресурсов, уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда и нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений;

3) расширение круга лиц, привлекаемых к ответственности, а именно некоммерческие организации, за нарушения по статьям 339, 367, 368, 373, 374, 378, 380-1, 382, 387, 388 КОАП.

В целях оперативного исполнения поручения Главы государства К.К. Токаева по ужесточению ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах нормы законопроекта направлены на:

- повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами;

- установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или

повреждении деревьев и кустарников;

- закрепление равнозначного правового режима в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.