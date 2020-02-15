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Глава государства подписал поправки к соглашению о создании ракетного комплекса «Байтерек»

15 Февраля 2020 13:56
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Глава государства подписал поправки к соглашению о создании ракетного комплекса «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Освоение космоса, Байконур,
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