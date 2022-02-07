Глава государства подписал изменения в некоторые законодательные акты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.