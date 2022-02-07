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Глава государства подписал изменения в некоторые законодательные акты
7 Февраля 2022 17:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
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