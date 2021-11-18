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Глава государства подписал изменения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов

18 Ноября 2021 18:23
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Глава государства подписал изменения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.


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