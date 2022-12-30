Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства подписал изменения и дополнения в Административный кодекс

30 Декабря 2022, 17:50
Глава государства подписал изменения и дополнения в Административный кодекс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


Новости по теме
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием «золота» на ЧМ по шахматам
Президент подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК
Касым-Жомарт Токаев  посетил Национальный научный центр материнства и детства
Теги:
Читайте также
«Самрук-Қазына» ежегодно будет перечислять не менее 7% от чистого дохода в фонд
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием «золота» на ЧМ по шахматам
Президент подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК
Президент Казахстана подписал поправки в конституционные законы
Алихан Смаилов провел первое заседание штаба по реализации Предвыборной программы Президента
Касым-Жомарт Токаев  посетил Национальный научный центр материнства и детства
Динара Садуакасова поблагодарила Президента за поддержку
Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
Новости партнеров
Популярное
1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
2 Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара
3 Президент РК подписал поправки в законодательство о судах с участием присяжных заседателей
4 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
5 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области

Лента новостей