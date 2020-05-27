Глава государства поддержал предложение разделить вузы на лиги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов НСОД разделить вузы на лиги для повышения конкурентоспособности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предстоит также обеспечить профилизацию вузов и колледжей, осуществляющих подготовку кадров по педагогическим специальностям через усиление квалификационных требований. Вообще педагогов должны обучать и готовить специальные вузы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.
Президент выразил уверенность в том, что МОН примет соответствующее решение в этом направлении.
«Я в принципе, поддерживаю предложение о том, чтобы в целом, наши вузы были бы условно поделены на так называемые лиги, как в это существует или имеет место в футболе – 1,2,3 лиги, и они могли бы конкурировать друг с другом, соперничать друг с другом», - отметил Глава государства.
«В принципе, конкуренция будет образование, экономика или какая-либо другая сфера, безусловно, прогрессивное явление – это безусловно стимулирующий фактор», - заключил К. Токаев.
Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.
Как сообщалось, сегодня член НСОД Асылбек Кожахметов предложил разделить вузы на лиги для повышения конкурентоспособности.
О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.
17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.
Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.
Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.
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