Глава государства поддержал предложение разделить вузы на лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов НСОД разделить вузы на лиги для повышения конкурентоспособности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предстоит также обеспечить профилизацию вузов и колледжей, осуществляющих подготовку кадров по педагогическим специальностям через усиление квалификационных требований. Вообще педагогов должны обучать и готовить специальные вузы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.

Президент выразил уверенность в том, что МОН примет соответствующее решение в этом направлении.

«Я в принципе, поддерживаю предложение о том, чтобы в целом, наши вузы были бы условно поделены на так называемые лиги, как в это существует или имеет место в футболе – 1,2,3 лиги, и они могли бы конкурировать друг с другом, соперничать друг с другом», - отметил Глава государства.

«В принципе, конкуренция будет образование, экономика или какая-либо другая сфера, безусловно, прогрессивное явление – это безусловно стимулирующий фактор», - заключил К. Токаев.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

Как сообщалось, сегодня член НСОД Асылбек Кожахметов предложил разделить вузы на лиги для повышения конкурентоспособности.

О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.



