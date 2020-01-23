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Глава государства поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега

23 Января 2020 22:55
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Глава государства поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку челленджу по очистке столицы от снега, передает МИА «Казинформ».

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«Поддерживаю предложение известного артиста Турсынбека Кабатова расчистить от снега дворы нашей столицы и разместить видео с хештегом #БізБіргеміз. Уместная инициатива в Год Волонтера!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

— inform.kz inform.kz


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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