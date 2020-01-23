Глава государства поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку челленджу по очистке столицы от снега, передает МИА «Казинформ».

«Поддерживаю предложение известного артиста Турсынбека Кабатова расчистить от снега дворы нашей столицы и разместить видео с хештегом #БізБіргеміз. Уместная инициатива в Год Волонтера!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.