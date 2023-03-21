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Глава государства подарил седло руководителю группы Nomad Stunts

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Марта 2023, 18:27
Глава государства подарил седло руководителю группы Nomad Stunts Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил седло руководителю группы Nomad Stunts, заслуженному деятелю Казахстана Жайдарбеку Кунгожинову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я видел фильм про Вас, прочитал книгу, поэтому я хорошо ознакомлен с Вашим искусством. Будьте всегда здоровы!», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарту Токаеву показали шоу конных наездников Nomad Stunts. Он также осмотрел выставку собак породы тазы. В ходе посещения им выставки собак Главе государства подарили щенка.


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