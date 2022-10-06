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Глава государства: Перед законом все равны

Автор:  
Серик Сабеков
6 Октября 2022, 17:38
Глава государства: Перед законом все равны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Требования закона должны неукоснительно выполняться во всех сферах. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции по поддержке его кандидатуры на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед законом все равны. Только так мы построим Справедливое государство, в котором строго и неукоснительно будут соблюдаться закон и порядок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.


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