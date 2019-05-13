Глава государства перечислил основные проблемы в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, профсоюзных организаций, молодежи, ветераны, депутаты маслихата и государственные служащие.

Глава государства в своем выступлении, отметив важную роль региона, остановился на актуальных вопросах его развития.

- Мы рассматриваем Западно-Казахстанскую область как стратегический регион, который играет важную роль в развитии страны. Область отличается выгодным географическим положением, природными богатствами и развитой промышленной базой. На сегодня Приуралье достигло значительных достижений в ряде отраслей, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана поручил принять действенные меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса.

- По экспорту мяса у области хорошие показатели. Вместе с тем производительность труда в отрасли все еще низкая. Эту проблему необходимо решить совместно с Правительством, - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости увеличить темпы строительства социальных и жилых объектов.

- За счет иностранных инвестиций в двух отдаленных районах начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Это хорошее начинание. Поручаю акимату в рамках Года молодежи обеспечить строительство таких комплексов во всех районах. Вместе с тем необходимо усилить жилищную политику. Поручаю акиму установить жесткий контроль за ходом строительства. Необходимо принять системные меры по обеспечению жильем социально уязвимых категорий населения и многодетных малообеспеченных семей, - указал Президент Казахстана.

Глава государства отметил необходимость скорейшего решения проблемы обеспечения питьевой водой.

- В регионе только 45% сельских населенных пунктов охвачены централизованным водоснабжением. Поручаю акимату совместно с Правительством к 2020 году довести обеспеченность сел питьевой водой до 80%, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на развитии транспортно-логистического потенциала региона, отметив важность повышения качества местных дорог.

- Актуальной проблемой области остаются дороги, 70% которых сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии. Это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона. Знаю, что сейчас по поручению Елбасы ведутся работы по реконструкции оренбургской трассы и строительству дорог в трех южных районах - Казталовском, Жанибекском и Бокейординском. Поручаю Правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить эту работу. Данный вопрос будет на моем личном контроле, - сказал Глава государства.





В выступлении большое внимание было уделено перспективам модернизации электросетей.

- В области наблюдается высокий износ электросетей. Из-за этого происходят частые аварийные отключения в районах. Не решив такие актуальные проблемы, можно ли рассчитывать на привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест? Нужно совместно с Правительством системно, последовательно решать все эти вопросы, - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана призвал местные органы власти быть более открытыми в своей работе.

- Акимам всех уровней необходимо оперативно реагировать на обращения людей. Проекты «Открытый акимат» и «Открытый бюджет» - первые шаги на пути к этому. Важно перестраивать деятельность госорганов по принципу «услуга для человека», а не «человек для услуги», - отметил Глава государства.





В завершение встречи Президент вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое и культурное развитие Казахстана директору ТОО «Стройкомбинат», председателю общественного совета города Уральск Б.Нурбаеву, директору ТОО «Автокомбинат» В.Голоухову, главному врачу областного перинатального центра Н.Дмитриенко и учителю истории средней школы имени К.Мырзалиева Сырымского района Г.Нугмановой.