Глава государства перечислил настоящих героев Казахстана

26 Ноября 2022, 12:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев перечислил настоящих героев Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время, но настоящие герои не там, где яркие софиты, где звучат продолжительные аплодисменты мнимых поклонников. Герои находятся среди нас», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии инаугурации.

По словам Главы государства, каждый день герои встают у заводского станка, управляют общественным транспортом, садятся за штурвалы самолетов, одевают защитную форму спасателя, спешат на экстренные вызовы пациентов, осваивают военную технику.

«Подлинные герои просыпаются рано утром в селах, чтобы на наших столах было достаточно еды, и мы могли бы накормить своих маленьких детей и престарелых родителей. Наши герои – это предприниматели, начинающие свое собственное дело, открывающие рабочие места, создающие новые возможности для своих сотрудников и их семей. Наши герои – это волонтеры и благотворители, которые безвозмездно дарят обществу свою любовь и энергию, опыт и знания, имущество и финансы. Все они являются гордостью и надеждой нашего народа. Именно на людей труда опирается наша страна», - добавил Президент РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.