Глава государства перечислил аспекты глобальной водной проблемы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к участникам Восьмой сессии Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые дамы и господа, приветствую Вас на конференции. В первый раз на глобальном уровне Совещание сторон Конвенции проходит на территории Азии. Использование водных ресурсов является очень важной проблемой на сегодняшний день», - сказал Президент, в видеообращении к участникам конференции.

Глава государства подчеркнул, что вопрос использования водных ресурсов трансграничных рек является одной из приоритетных сфер международного сотрудничества.

«Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, ее глобальный статус стали значительным шагом в этом направлении. Казахстан в данном контексте является последовательным сторонником системы политико-правовых, экономических и экологических мер», - отметил Н.Назарбаев.

В видео обращении к участникам совещания, Глава государства акцентировал внимание на некоторых актуальных аспектах глобальной водной проблемы.

«Во-первых, обеспечение потребностей населения и отраслей экономики в воде требует инновационных подходов с инвестиционными и международными механизмами сотрудничества. Во-вторых, мировая стратегия водопользования должна быть направлена на применение высокоэффективных водосберегающих технологий. В-третьих, решение водных проблем должны подлежать мерам последовательного сокращения загрязнения водоисточников. В-четвертых, важнейшей задачей сотрудничества стран является то, что взаимодействие, а также совместная подготовка научно-инженерных кадров способствует решать сложный комплекс водохозяйственных и экологических проблем», - отметил Президент.

Н.Назарбаев заверил, что системная работа по этим направлениям может обеспечить надежный фундамент для эффективного сотрудничества и формирования устойчивого правового режима в разрешении социально-экологических проблем, налаживании экономических коопераций и интеграции бассейнов трансграничных рек.

«Уверен, сегодняшний высокий уровень конференции придаст новый импульс глобальному партнерству в этом судьбоносном для всего международного сообщества вопросе. Желаю всем успехов и плодотворной работы», - заключил Президент.