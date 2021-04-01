Глава государства озвучил ряд поручений по улучшению эпидситуации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошло совещание под председательством Главы государства по теме эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация не очень хорошая. Можно даже сказать, что ситуация очень сложная. Эпидемия коронавируса возобновляется. Это переживает не только Казахстан, но и многие страны. Его основной причиной являются новые мутированные штаммы вируса.

Кроме того, наши граждане и представители бизнеса очень устали от эпидемии и, как следствие, стали пренебрегать мерами предосторожности. Это, конечно, только усугубляет ситуацию», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании.

Глава государства озвучил прогнозы экспертов, согласно которым в 2021 году общая ситуация улучшится, и после пандемии появятся возможности для повышения качества жизни граждан.

«Успешность борьбы с пандемией становится одним из ключевых элементов страновой конкурентоспособности. Как минимум, в кратко- и среднесрочный период. Крайне важно не остаться на обочине мирового восстановительного роста, не попасть в категорию стран-аутсайдеров. По темпам иммунизации мы значительно отстаем от государств-лидеров… На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом – 137 346 человек). Причина такого положения проста – нехватка вакцин», - подчеркнул Президент.

К. Токаев обратился к членам Правительства.

«Правительство заверяло, что договоренности по «Спутнику V» и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля. Вакцины от коронавируса имеют высокую температурную чувствительность. Следует четко проработать все аспекты их транспортировки, хранения, непосредственно прививания», - отметил Глава государства.

Отдельным фронтом работы, учитывая неоднократные вспышки коронавируса в трудовых коллективах, Президент назвал активную иммунизацию работников предприятий, особенно системных и градообразующих

«Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема… Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства. Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в Правительстве, у Вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты», - добавил Президент, обращаясь к министру здравоохранения РК Алексею Цою.

К. Токаев поручил главе Минздрава в течение апреля переломить ситуацию.

«Иначе, последуют кадровое решение, которое Вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но Правительства в целом. Работа по повышению противоэпидемического иммунитета населения должна сопровождаться эффективными информационно-разъяснительными мероприятиями. К этой важной работе следует привлекать профессионалов, активных граждан, поддерживающих массовые прививки», - заявил Глава государства.

По словам Президента, позиция отечественного бизнеса в этом направлении очень важна.

«Ведь без формирования коллективного иммунитета полностью снять санитарное ограничение невозможно. Необходимо провести разъяснительную работу с сотрудниками и членами их семей. Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения… Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще», - констатировал К. Токаев.

По этому поводу Глава государства озвучил отдельное поручение.

«При прокуратуре должен функционировать колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов. Межведомственная комиссия при Правительстве совместно с акимами должна упорядочить работу мониторинговых групп», - поручил Президент.

К. Токаев напомнил, что согласно его поручению, было проведено выборочное популяционное исследование на антитела.

«Проект реализован при поддержке ВОЗ в гг. Алматы, Костанай и Усть-Каменогорск. Протестировано 7 тысяч человек. По предварительным данным, распространенность антител составила 40-61%. Прошу Правительство оперативно проработать следующее: первое - введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. Второе - приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности. Данные меры должны действовать временно до начала действительно массовой вакцинации и снятия большинства ограничений», - отметил Глава государства.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручено проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

«Имея в виду, что Правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в первую очередь, путем массовой вакцинации уже в апреле, с мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в сфере услуг. Нужно также ускорить использование цифровых решений, что позволит сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений», - подчеркнул Президент.

При этом К. Токаев выразил уверенность, что цифровой мониторинг поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса, особенно в сфере услуг и ритейла.

«Масштабирование проекта ASHYQ – задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. Важно также создать соответствующую нормативную базу», - считает Глава государства.

Президент также отметил двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований.

«Если в ноябре 2020 г. доля лиц, прибывающих в РК без справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%! В итоге в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью. Общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев. Одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов», - констатировал К. Токаев.

По мнению Главы государства, Казахстан может столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения.

«Поручаю Правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов. В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство «СК-Фармация». Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае, увольнение. Поручаю Министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков», - озвучил поручения Президент.

К. Токаев также призвал граждан ответственно подходить к вопросу вакцинации и избегать различных слухов.

«Мы должны, прежде всего, понимать следующее: от успешного проведения массовой вакцинации зависит здоровье и материальное благополучие нашего народа. В этом году-30 лет нашей независимости. Я считаю, что этот год должен стать годом коренного перелома в борьбе с пандемией и раз и навсегда избавиться от коронавируса», - заключил Глава государства.



