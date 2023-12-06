Глава государства ознакомился с реализацией программы «Ауыл аманаты» в Актюбинской области

Президенту доложили о ходе реализации программы «Ауыл аманаты» в Актюбинской области. С начала запуска данной инициативы на 1471 проект в регионе было выдано кредитов на сумму 6,6 млрд тенге, в сентябре текущего года –дополнительные 12,5 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства сообщили, что в рамках программы в регионе засеяно 209,8 гектаров овощных и бахчевых культур, построено 77 мини-теплиц общей площадью более 1 гектара. В эксплуатацию введены 101 кондитерский цех и пекарня, 129 молочных, 65 мясоперерабатывающих объектов.

В области создано 1210 новых рабочих мест и зарегистрировано 1062 человека в качестве индивидуальных предпринимателей. Только в Мартукском районе на 195 проектов, представленных в рамках данной программы, было выдано кредитов на сумму 902,5 миллиона тенге.

После ознакомления с проектами и продукцией сельхозтоваропроизводителей региона Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными предпринимателями.

В ходе беседы Президент отметил, что реализация проекта «Ауыл аманаты» направлена на повышение доходов сельского населения. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективность проекта и подчеркнул, что государство окажет всестороннюю поддержку фермерам, малому и среднему бизнесу.