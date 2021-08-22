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Глава государства ознакомился с работой компании «Dolce»

22 Августа 2021 16:36
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Глава государства ознакомился с работой компании «Dolce»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил компанию «Dolce», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности компании Dolce и выпускаемой здесь продукции.

Предприятие, на котором трудятся 372 человека, действует на рынке нашей страны с 1998 года. Здесь производится более 160 видов изделий медицинского назначения и медикаменты. Ассортимент выпускаемой продукции включает такие востребованные товары, как медицинские перчатки, трех- и четырехслойные маски, халаты и лекарства. Годовой оборот компании достиг 8,4 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о состояния системы здравоохранении в регионе.

В Алматинской области сумели в краткие сроки построить инфекционную больницу на 200 коек, закупить 180 машин скорой помощи и 12 мобильных медицинских комплексов. В 17 больницах имеются кислородные станции, 45 % коечного фонда обеспечено оксигенотерапией. Действует 17 компьютерных томографов, 53 рентгеновских аппарата, а также 75 аппаратов Hi-Flow и 606 аппаратов ИВЛ.

Вакцинация местного населения осуществляется в соответствии с планом. 649 тысяч жителей области были получили первый компонент, 510 тысяч – второй. Таким образом, вакцину получили 60 % граждан региона.

Глава государства поручил руководству области держать под постоянным контролем эпидемиологическую ситуацию и ускорить темпы вакцинации в регионе.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Алматинскую область.


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#Президент Казахстана   #Алматинская область  
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