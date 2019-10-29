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Глава государства ознакомился с работой инновационного кластера «Tech Garden»

29 Октября 2019 14:32
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Глава государства ознакомился с работой инновационного кластера «Tech Garden»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства ознакомился с работой инновационного кластера «Tech Garden», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарту Токаеву была представлена подробная информация о 4 технологических лабораториях, более чем 50 IT-компаниях, а также ряде стартап-проектов, расположенных на территории инновационного кластера.


Инновационный кластер объединяет 284 организации. Среди них 23 высших учебных заведения, 25 научно-исследовательских центров, 2 технопарка, 1 институт развития, 166 компаний, входящих в состав СЭЗ «Парк инновационных технологий», 1 объединенный инвестиционный фонд и 66 организаций.

Глава государства дал высокую оценку работе центра «Tech Garden» и пожелал успеха в дальнейшей работе.






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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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