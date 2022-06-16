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Глава государства ознакомился с перспективами развития Улытауской области
16 Июня 2022 12:42

Глава государства ознакомился с перспективами развития Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Президенту было доложено о текущей ситуации и перспективах развития города Жезказгана и Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам акима области, в регионе имеется ряд проблем, требующих решения. В частности, ухудшение экологической обстановки, критическое состояние дорог республиканского значения, слабая диверсификация экономики города и зависимость от крупных предприятий, износ инженерно-коммуникационной инфраструктуры, проблемы в социальной сфере. Берик Абдыгалиулы полагает, что создание специальной экономической зоны позволило бы ускорить диверсификацию экономики области.

По поручению Касым-Жомарта Токаева в 2025 году завершится строительство Уйтас-Айдосского водовода. С 2023 года начнется подача воды из Эскулинского водозабора в город Жезказган. В целях решения проблемы ветхого и аварийного жилья, которое составляет 33%, в городе начата реализация программы реновации жилых домов. В 2022-2023 годах планируется строительство 20 многоквартирных домов в новом районе города.

Аким региона проинформировал Президента, что для решения задач в социальной сфере важным является строительство государственного университета, центра дополнительного образования, новых качественных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также зала филармонии.

Глава государства ознакомившись с текущей ситуацией в Жезказгане и Улытауской области, поддержал высказанные предложения.

Касым-Жомарт Токаев указал, что в первую очередь необходимо улучшать качество жизни местного населения. Он поручил Правительству и акимату области принять соответствующие меры по развитию дорожной отрасли, сфер экологии и образования.

«Город должен стать перспективным во всех отношениях. Предстоит много работы. Уверен, что и область, и Жезказган станут самыми привлекательными регионами страны», – заявил Президент.

Председатель правления ТОО «Компания Казахмыс» Эдуард Огай представил Президенту доклад о перспективах развития предприятия и региона в целом. По его словам, компания готова внести посильный вклад в развитие инфраструктуры городов Жезказган и Сатпаев. В рамках корпоративной социальной ответственности «Казахмыс» в этом году направит 25,4 млрд тенге. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

«Я хотел бы остановиться на такой проблеме. Конечно, социальные вопросы требуют своего решения. У меня будет просьба к корпорации «Казахмыс» принять самое активное деятельное участие. Может быть 25,4 млрд тенге в особых условиях будет недостаточно. Если есть возможность - увеличить финансирование строительства. Нужно содействовать в строительстве социальных объектов. Нужны спортивные сооружения. Жители высказывают надежду, что инфраструктура должным образом будет улучшаться. Конечно же, объекты культуры тоже требуют особого внимания», – сказал Глава государства.

Кроме того, компанией отдельное внимание будет уделено таким сферам, как здравоохранение, образование, спорт. К примеру, в 2023 году планируется построить детскую спортивную академию в Жезказгане, в том числе предусмотрено строительство интерната, рассчитанного на 200 мест.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что при строительстве спортивных сооружение нужно отдавать предпочтение многофункциональным спортивным комплексам. Также компания планирует возводить жилье, соответствующее новым стандартам.


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