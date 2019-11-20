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Глава государства ознакомился с объектами инновационной экосистемы столицы

20 Ноября 2019 16:13
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Глава государства ознакомился с объектами инновационной экосистемы столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил школу программирования «Alem», Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» и университет информационных технологий «Astana IT University». Все объекты расположены на территории «Астана ЭКСПО-2017», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В школе «Alem» Президент Казахстана был ознакомлен с программой обучения. Во время беседы с учащимися он отметил востребованность и актуальность IT-сферы в мире.

«Задача Казахстана состоит в том, чтобы не отстать от мировых тенденций. Самое главное – двигаться в русле, поскольку иначе мы будем отброшены на обочину мирового развития. Нам нужно обучать молодежь всем этим навыкам, вовлекать ее в эту сферу. У нас очень способная молодежь, которая стремится получать знания», — отметил Глава государства.

Ученики рассказали Касым-Жомарту Токаеву о том, как научиться программировать без учителей, лекций, оценок и других элементов традиционного образования.

Затем состоялось знакомство с деятельностью и инфраструктурой «Astana Hub». Президенту представили несколько стартапов – киберспортивную платформу для матчмейкинга, автоматизированную торговую площадку «INUI Software», мобильные постаматы «Tastamat», систему фиксирования прихода и ухода сотрудников с использованием биометрии «Clockster» и другие проекты, которые реализуется на базе технопарка.

В «Astana IT University» Главу государства проинформировали об основных направлениях работы вуза, показали учебные аудитории, лаборатории.

Касым-Жомарт Токаев призвал студентов получать хорошее образование, чтобы успешно работать на благо страны.




«Университет создан по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. У меня нет никаких сомнений в том, что он будет престижным и, самое главное, будет готовить квалифицированных специалистов. Чем лучше вы будете учиться, тем больше шансов у вас будет в этой сложной и непредсказуемой жизни», — сказал Президент.












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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Видео,
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