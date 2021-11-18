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Глава государства отметил отсутствие единой общенациональной стратегии Казахстана на внешнем поле

18 Ноября 2021 16:10
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Глава государства отметил отсутствие единой общенациональной стратегии Казахстана на внешнем поле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенной коллегии МИД РК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Это системная проблема. Статус министра иностранных дел с учетом его особого положения был повышен до заместителя Премьер-Министра. В связи с этим МИД должен наладить тесную межведомственную координацию», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что следует обратить внимание на такие хронические проблемы, как слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов.

«Это приводит к серьезным сбоям и снижению эффективности работы по защите национальных интересов. Подобные казусы – будь то обмеление реки Жайык, простаивание казахстанских грузов на китайской границе, ущемление интересов нашего бизнеса на рынках соседних стран и многие другие – негативно влияют на настроения и уровень жизни казахстанцев», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.


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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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