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Глава государства отметил необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи
11 Июля 2022 12:20

Глава государства отметил необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал информацию о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработке Социального кодекса.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости.

Тамара Дуйсенова ознакомила Президента с планами по созданию Цифровой карты семьи, развитию Портала социальных услуг и Информационной системы социального казначейства. Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, Главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере. Отдельно Главой государства отмечена необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи, совершенствования механизмов системы социальной защиты.


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