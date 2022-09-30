Глава государства открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Абайскую область Глава государства открыл памятник писателю Мухтару Ауэзову и его ученику – ученому Кайыму Мухамедханову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Выступая перед участниками торжественного мероприятия, Президент отметил, что Мухтар Ауэзов и Кайым Мухамедханов – это личности, занимающие особое место в нашей истории.

– Есть глубокий смысл в том, что они стоят рядом на пьедестале. Это символ духовного единства учителя и ученика, старшего и младшего брата. Они внесли неоценимый вклад в изучение и популяризацию наследия Абая. Они вывели казахскую литературу на новый уровень. Мухтар Ауэзов принес всемирную славу Абаю, а через Абая – и всему казахскому народу. Мухтар Ауэзов создал яркий художественный образ великого мыслителя и превратил его бесценное наследие в достояние всего человечества. Каждое произведение писателя занимает особое место в сердцах нашего народа. Мухтар Ауэзов – писатель, взошедший на вершину мировой литературы. А Кайым Мухамедханов – близкий соратник и ученик великого писателя. Всю свою жизнь он посвятил исследованию наследия Абая, Шакарима и движения Алаш. Пройдя репрессии, он выдержал испытания судьбы, верно служил своему народу, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что проявление уважения к выдающимся историческим деятелям – наш долг. По его словам, этот памятник стал замечательным подарком к празднованию 125-летия Мухтара Ауэзова.

По окончании торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев тепло побеседовал у памятника с представителями интеллигенции. Среди собравшихся были потомки писателя и ученого, известные абаеведы, поэты и писатели.

Фото: t.me/bort_01















