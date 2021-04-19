Глава государства освободил от занимаемых должностей ряд послов Казахстана в зарубежных странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указами Главы государства от занимаемых должностей освобожден ряд послов Казахстана в зарубежных странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства:

Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике;

Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.