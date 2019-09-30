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Глава государства освободил от должности послов в ряде стран

30 Сентября 2019 12:12
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Глава государства освободил от должности послов в ряде стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев освободил от должности послов в ряде стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Назначения,
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