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Глава государства освободил от должности послов в ряде стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев освободил от должности послов в ряде стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике по совместительству;
Куанышев Дулат Оразбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.
Распоряжением Главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
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