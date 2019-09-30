Глава государства освободил от должности послов в ряде стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев освободил от должности послов в ряде стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике по совместительству;

Куанышев Дулат Оразбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

Распоряжением Главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.