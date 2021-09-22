Глава государства особо выделил проблему трудовых конфликтов в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

В ходе совещания Президент указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют своего скорейшего решения. В частности, Глава государства особо выделил проблему трудовых конфликтов в регионе.

«С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда «Самрук-Казына». Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами», – сказал Президент.

Вместе с тем, Глава государства акцентировал внимание на обострении проблемы безработицы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что зачастую подрядчики привлекают трудовые ресурсы из других регионов, тогда как местные кадры остаются невостребованными и нуждаются в работе. Президент поручил акимату и фонду «Самрук-Казына» уделить первостепенное внимание обеспечению рабочими местами жителей региона.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. В ходе совещания Президент указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют своего скорейшего решения.