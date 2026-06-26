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    Конституция

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске

    Президент осмотрел ряд объектов в Щучинске, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил экопарк.

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда

    В недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда

    В парке Президент послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.

    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда
    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда
    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда
    Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске
    Фото: Акорда

     

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Регионы Казахстана Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор