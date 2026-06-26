Глава государства осмотрел общественные пространства в Щучинске

Президент осмотрел ряд объектов в Щучинске, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Щучинске, посетил экопарк.

Фото: Акорда

В недавно обновленном общественном пространстве созданы все условия для комфортных прогулок и занятий спортом.

Фото: Акорда

В парке Президент послушал кюи в исполнении местных юных домбристов, которые проводят репетиции в преддверии Национального дня домбры.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда