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    22:57, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Глава государства осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс ТРК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан исполняется 25 лет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс ТРК и поздравил коллектив с юбилеем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

    «Президент был ознакомлен с основными итогами работы Телерадиокомплекса. За четверть века его сотрудники произвели более 800 документальных фильмов. С 20 марта 2019 года проведено более 600 часов видеосъемок, подготовлено 56 документальных фильмов, 450 видеороликов о деятельности Главы государства. Большое количество видеоматериалов публикуется в социальных сетях Telegram и YouTube.

    К 30-летию Независимости Казахстана Телерадиокомплекс Президента планирует снять циклы документальных фильмов «Слова назидания Абая» и «Сильные регионы – сильный Казахстан».

    Касым-Жомарту Токаеву был представлен установленный в резиденции «Ақорда» аппаратно-студийный комплекс UHD (4K), который обеспечивает высокое качество видеосъемки. Глава государства поблагодарил коллектив Телерадиокомплекса за оперативное и качественное освещение важнейших в жизни страны событий и пожелал сотрудникам ТРК новых творческих успехов», - написал Берик Уали на своей странице в сети Facebook.



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