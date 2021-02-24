Глава государства осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс ТРК
«Президент был ознакомлен с основными итогами работы Телерадиокомплекса. За четверть века его сотрудники произвели более 800 документальных фильмов. С 20 марта 2019 года проведено более 600 часов видеосъемок, подготовлено 56 документальных фильмов, 450 видеороликов о деятельности Главы государства. Большое количество видеоматериалов публикуется в социальных сетях Telegram и YouTube.
К 30-летию Независимости Казахстана Телерадиокомплекс Президента планирует снять циклы документальных фильмов «Слова назидания Абая» и «Сильные регионы – сильный Казахстан».
Касым-Жомарту Токаеву был представлен установленный в резиденции «Ақорда» аппаратно-студийный комплекс UHD (4K), который обеспечивает высокое качество видеосъемки. Глава государства поблагодарил коллектив Телерадиокомплекса за оперативное и качественное освещение важнейших в жизни страны событий и пожелал сотрудникам ТРК новых творческих успехов», - написал Берик Уали на своей странице в сети Facebook.