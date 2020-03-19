Глава государства оценил готовность по обеспечению режима карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел блокпост № 6 в районе поселка Жибек Жолы, который был установлен в связи с введением чрезвычайного положения в стране и карантина в столице из-за пандемии коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства в целом положительно оценил готовность городского акимата, органов здравоохранения, внутренних дел, военнослужащих министерства обороны и Национальной гвардии по обеспечению режима карантина.

Президент заслушал информацию акима столицы, министров здравоохранения, внутренних дел, обороны о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

Отметив тяжелый труд медицинских работников страны в борьбе с пандемией, Глава государства выразил им благодарность и указал на важность своевременной выплаты заработных плат и премий в полном объеме.

Обращаясь к Премьер-Министру Аскару Мамину, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению экономикой в условиях крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

«Надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития, включая и модель мобилизационной экономики. Надо быть готовыми ко всему», – подчеркнул Президент Казахстана.

В завершение Глава государства пожелал военнослужащим Министерства обороны, МВД, работникам других ведомств успехов, а также разъяснил причины введения карантина.

«В нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Вы видите, что происходит в мире. Нужны решительные действия и сплоченность. И, конечно же, приходиться применять и такие средства, как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан», – резюмировал Глава государства.