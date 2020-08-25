Глава государства обратится с Посланием к народу Казахстана 1 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится с Посланием к народу Казахстана 1 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

«Ежегодное Послание Президента народу Казахстана запланировано на открытии очередной сессии Парламента 1 сентября 2020 года. На совместном заседании обеих палат Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам», - сообщил Берик Уали.

Ранее сообщалось, что председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2020 года.



