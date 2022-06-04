20:00
4 Июня 2022 19:16
Глава государства обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев обратил самое серьезное внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии. Об этом сообщил Борт №1, передает МИА «Казинформ».
Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником – секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем.
Офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны.
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