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Глава государства обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих
4 Июня 2022 19:16

Глава государства обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев обратил самое серьезное внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии. Об этом сообщил Борт №1, передает МИА «Казинформ».

Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником – секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем.

Офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны.


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