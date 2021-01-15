Глава государства обозначил задачи, стоящие перед обновленным Парламентом РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на первой сессии Парламента РК седьмого созыва и поставил ряд задач перед обновленным Парламентом и Правительством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Глава государства особое внимание уделил социальным вопросам.

«Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна стать поддержка наиболее социально-уязвимых граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил , что при этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении.

Президент Казахстана также коснулся вопроса дальнейшего развития пенсионной системы.

«Отечественная пенсионная система должна быть справедливой, устойчивой, отвечать интересам людей. Мы запустили очень важную, уникальную реформу – возможность частичного изъятия пенсионных активов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства добавил, что необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты.

«Правительство и Национальный банк разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реализация требует качественного законодательного обеспечения. В целом, ожидаю от новых членов Парламента активной работы по совершенствованию социальной политики», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Правительство должно продолжить контрцикличную макроэкономическую политику, направленную на поддержку экономической активности.

Касым-Жомарт Токаев пояснил , что в рамках совершенствования фискальной политики предстоит провести ревизию Налогового кодекса с точки зрения его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции.

Глава государства также отметил необходимость завершения первичной индустриализации страны.

«Как я говорил ранее, промышленность нашей страны должна быть гибкой и адаптивной к текущим изменениям, поэтому особую актуальность приобретает принятие закона о промышленной политике. Он не должен быть рамочным, в нем следует предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил внедрить в Казахстане индекс развития молодежи.

«Согласно мировой практике, в Казахстане необходимо внедрить индекс развития молодежи. Работа местных органов по реализации молодежной политики будет оцениваться на основе этого критерия», - добавил Президент.

Он также поручил принять специальный закон «Об омбудсмене».

«У нас имеется институт омбудсмена. Однако пока он не в полной мере демонстрирует свой потенциал. Поэтому в ближайшее время нам нужно принять специальный закон «Об омбудсмене», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Также Глава государства отметил, что в избирательных бюллетенях должна быть отметка «против всех».

«На самом деле, понятие альтернативного взгляда и голосования против всех должно быть привычным и для нас. Поэтому в избирательных бюллетенях всех уровней следует внести отметку «против всех», - заявил Глава государства.

Президент Казахстана отметил необходимость снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.

Глава государства также рассказал, как должна выстроиться система здравоохранения, а также поручил уделить особое внимание массовому и детскому спорту.

«Особое значение имеет модернизация отечественного здравоохранения. В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной, система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь. Переход к такой модели возможен за счет персонификации, внедрения цифровых инструментов, расширения доступа людей к квалифицированной врачебной помощи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи, как отметил Глава государства, особую роль играет развитие превентивной медицины, основанной на профилактике и ранней диагностике заболеваний.

«Здоровый образ жизни граждан – базовые условия формирования здоровой нации. Поэтому следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту, о чем я уже сказал в Послании. Хочу повторить – это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение. По моему поручению Правительство пересмотрело подходы к финансированию массового и детского спорта, он будет обеспечен значительно большими ресурсами для развития. Эта задача должна быть на контроле депутатов Парламента», - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил , что 29 января планируется одобрить принципиально новую Систему государственного планирования.

«На ближайшем заседании Высшего совета по реформам 29 января планируется одобрить принципиально новую Систему государственного планирования, актуализированный Национальный план развития страны до 2025 года, а также новую концепцию государственного управления», - сказал он.

«Перед Парламентом стоят две важные задачи: это принятие качественных законов и стать центром решения актуальных проблем. В целом, необходимо совершенствовать законодательную систему страны комплексным образом. Депутаты всегда должны держать руку на пульсе общественной жизни. Всегда нужно помнить, что наш народ ждет от нас положительных изменений», - заявил Касым-Жомарт Токаев.