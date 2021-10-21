Глава государства обозначил работу Домов дружбы – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип высказал свое мнение касательно сегодняшнего заседания Ассамблеи народа Казахстана. По его словам, Глава государства обозначил работу Домов дружбы, теперь они не будут проводить бессмысленные мероприятия, в этих Домах будут работать специалисты и эксперты. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Ассамблеи Глава государства поднял ряд важных вопросов. Среди которых: развитие регионов, понятие единой нации, вопрос касательно того, что не следует разжигать межнациональную рознь из-за бытовых конфликтов. Касым-Жомарт Токаев отметил значимость духовно-культурного развития, также особо подчеркнул труды Потанина, Достоевского в развитии культуры и просвещения. В целом можно добавить, что сегодняшнее заседание было содержательным. Целостность нашей страны заключается в сохранении единства и солидарности», - сказал сенатор.

По словам депутата, Глава государства обозначил работу Домов дружбы, теперь они не будут проводить бессмысленные мероприятия.

«Один из участников расширенного заседания озвучил хорошую инициативу. Сегодня в стране детскую аудиторию охватывает только телеканал «Балапан». Он охватывает детей от 0 до 9 лет. Участник заседания отметил, что для детей от 9 до 18 лет нет специального канала или телевизионной программы. Глава государства в свою очередь сказал, что следует уделить особое внимание этой проблеме, провести отдельную встречу. Что касается работы Совета матерей, Президент обозначил, что такие Советы должны создаваться во всех регионах страны. Еще один важный пункт – Глава государства обозначил работу Домов дружбы. Они не должны проводить бессмысленные мероприятия, специалисты и эксперты будут работать там», - добавил Нурторе Жусип.