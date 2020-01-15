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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОБЪЯВИЛ О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛА ГОССЛУЖАЩИХ С ЭТОГО ГОДА

15 Января 2020 11:42
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОБЪЯВИЛ О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛА ГОССЛУЖАЩИХ С ЭТОГО ГОДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внедрения новой модели государственного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Норвегия, Новая Зеландия, США активно изучают перспективы внедрения в деятельность государственного аппарата принципов разумной гибкости и маневренности. Во многих странах по примеру Великобритании переходят на проджект-менеджмент, создавая при правительствах проектные офисы. У нас тоже предпринимаются подобные усилия, их эффективность предстоит внимательно изучить, но мы поддерживаем подобную практику», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентским кадровым резервом.

По его словам, общая цель всех этих нововведений - быть ближе к людям.

«По сути, речь идет о сервисной модели деятельности государства. Казахстану тоже необходима новая модель госуправления, адекватная запросам общества, эффективная и справедливая. При этом она должна основываться на использовании самых современных технологий. С учетом всего этого мы приступили к реформе системы государственного управления», - отметил Президент.

«Начиная с этого года, будет постепенно сокращаться численность госслужащих. Высвободившиеся средства будут направлены на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих, а вместе с ними и работников нацкомпаний, планируется сократить, как я сказал в Послании, на 25%. Это будет происходить не механически, а в результате пересмотра функционала, то есть сокращения несвойственных для госорганов функций, передачи в аутсорсинг или гражданскому обществу», - добавил Глава государства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Молодежь, Президентский кадровый резерв,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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