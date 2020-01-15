-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
-
-
-
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОБЪЯВИЛ О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛА ГОССЛУЖАЩИХ С ЭТОГО ГОДА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внедрения новой модели государственного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Норвегия, Новая Зеландия, США активно изучают перспективы внедрения в деятельность государственного аппарата принципов разумной гибкости и маневренности. Во многих странах по примеру Великобритании переходят на проджект-менеджмент, создавая при правительствах проектные офисы. У нас тоже предпринимаются подобные усилия, их эффективность предстоит внимательно изучить, но мы поддерживаем подобную практику», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентским кадровым резервом.
По его словам, общая цель всех этих нововведений - быть ближе к людям.
«По сути, речь идет о сервисной модели деятельности государства. Казахстану тоже необходима новая модель госуправления, адекватная запросам общества, эффективная и справедливая. При этом она должна основываться на использовании самых современных технологий. С учетом всего этого мы приступили к реформе системы государственного управления», - отметил Президент.
«Начиная с этого года, будет постепенно сокращаться численность госслужащих. Высвободившиеся средства будут направлены на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих, а вместе с ними и работников нацкомпаний, планируется сократить, как я сказал в Послании, на 25%. Это будет происходить не механически, а в результате пересмотра функционала, то есть сокращения несвойственных для госорганов функций, передачи в аутсорсинг или гражданскому обществу», - добавил Глава государства.
- Президент Казахстана объявил о проекте бюджета народного участия
- Президент РК обозначил принципы, востребованные в системе госуправления
- Мажилис одобрил изменения в законодательство по вопросам военного положения
- Минобороны РК представило поправки в законодательство по вопросам военного положения
- Нужно постепенно избавляться от водозатратных производств - Касым-Жомарт Токаев
- Хочу услышать ваши мнения – Глава государства обратился к Президентскому кадровому резерву
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана