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Глава государства объявил о дополнительной социальной поддержке инвалидов 1-й группы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Ноября 2020, 12:27
Глава государства объявил о дополнительной социальной поддержке инвалидов 1-й группы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о дополнительной социальной поддержке инвалидов 1-й группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дополнительная социальная поддержка будет предоставлена всем гражданам с ограниченными возможностями 1-й группы, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами индивидуального помощника. В связи с этим специальное пособие составит до 1,4-кратного размера прожиточного минимума. В течение ближайших пяти лет мы обеспечим людей, нуждающихся в особом уходе, специальными техническими средствами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

Также, по словам Президента, им будет предоставляться полный комплекс реабилитационно-оздоровительных услуг.

«Но самое главное – дать каждому человеку возможность зарабатывать. При этом мы принимаем конкретные меры. В результате к 2025 году охват граждан с ограниченными возможностями достигнет 30%. Важно создать условия для того, чтобы такие люди, занимаясь профессиональной деятельностью, получали образование. В течение 5 лет колледжи и высшие учебные заведения будут полностью охвачены инклюзивным образовательным процессом. Также во всех дошкольных учреждениях и школах мы поэтапно доведем этот показатель до 70%», - заключил Глава государства.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».


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