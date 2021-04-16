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    12:30, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Глава государства объяснил назначение нового руководителя Агентства РК по противодействию коррупции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил назначение Марата Ахметжанова новым руководителем Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Текст выступления Главы государства на совещании по противодействию коррупции разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

    «Сегодня, согласно моего Указа, председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции назначен Ахметжанов Марат Муратович. Это специалист с большим опытом работы на госслужбе, занимал руководящие посты в Генеральной прокуратуре. В свое время был заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции. Поэтому я решил его назначить на эту должность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Вместе с тем, Глава государства выразил благодарность прежнему руководителю Агентства Алику Шпекбаеву за плодотворную работу.


    Ранее сообщалось, что Ахметжанов Марат Муратович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).


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