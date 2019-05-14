Глава государства - о развитии Байконура: Нужно в кратчайшие сроки создать СЭЗ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Правительству РК и акимату нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать специальную экономическую зону (СЭЗ). Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Твиттер Акорды.

«Начата модернизация инфраструктуры города Байконура. За 30 лет здесь впервые были построены многоэтажные дома и медицинский центр. Пять школ перешли на обучение по казахстанским стандартам. Планируется ремонт коммунальных сетей, строительство шести жилых домов и школы», - заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Кызылординской области.

«Правительству и акимату нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ. Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами», - добавил Глава государства.







Напомним, сегодня началась рабочая поездка Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область.