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Глава государства - о приказе стрелять на поражение: Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе

29 Января 2022 20:55
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Глава государства - о приказе стрелять на поражение: Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос критики Запада по применению оружия в ходе январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я же дипломат, профессиональный дипломат, я знал последствия. Я знал, что будет именно такая реакция, но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе. Я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар».

Ранее Глава государства заявил о полной безынициативности руководителей правоохранительных органов в ходе январских событий в Алматы.

«Отсутствовал единый алгоритм, план действий руководителей правоохранительных органов в данной ситуации. Была неразбериха, я должен откровенно признать, люди, я имею в виду руководителей правоохранительных органов, опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал «Слушайте – если бы маршал Рокосовский или маршал Жуков каждый день бы спрашивали разрешения у Сталина на те или иные действия, они бы войну бы выиграли?», то есть, это была настоящая война – нужно было брать на себя ответственность», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #СМИ   #Интервью Президента Токаева   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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