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Глава государства о недропользовании: Подковерную раздачу участков допустить нельзя
14 Июля 2022 12:16

Глава государства о недропользовании: Подковерную раздачу участков допустить нельзя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важная задача - обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решения по сей день сдерживает развитие отрасли. Обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации, подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя. Я уже об этом говорил», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой гелогической информацией.

«Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае, речь идет о непрофессионализме, в худшем - о преднамеренном саботаже – и то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



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Автор:
Корреспондент
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