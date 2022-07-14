14 Июля 2022 13:50

Глава государства о лицензировании детских садов: Это мера, необходимая обществу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пришло время повысить качество обслуживания детских садов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть факты избиения детей в частных детских садах. Кроме того, увеличились ассигнования на неработающие детские сады. Все это свидетельствует о том, что их деятельность непрозрачна, отсутствует гражданская ответственность. Другими словами, не соответствует требованиям общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что в 2011 году были прекращены правила работы детских садов по лицензии.

«Государство решительно пошло на этот шаг. Ведь надо было максимально охватить детей дошкольного возраста детским садом. При этом важно было использовать потенциал частного сектора. В результате более 88% детей в возрасте от 2 до 6 лет охвачены детским садом. Теперь пришло время повысить качество обслуживания. Правительство должно тщательно рассмотреть этот вопрос. Повторное введение порядка лицензирования - это, прежде всего, мера, необходимая обществу, а не государству. Ведь главная цель - обеспечить безопасность детей», - подчеркнул Президент РК.