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    18:44, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства: необходима качественная перезагрузка механизмов мер поддержки бизнеса

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На встрече с представителями отечественного бизнеса Президент Касым-Жомарт Токаев также поручил Правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки бизнеса и акцентировал внимание на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
    «Особое внимание необходимо уделить следующему аспекту. В ряде случаев целью создания бизнеса становится возможность получить государственную поддержку, а не сама предпринимательская деятельность. В результате, экономическая отдача от мер господдержки несоразмерна объему затраченных бюджетных ресурсов. За 2015-2021 годы объем государственной поддержки бизнеса (7 трлн тг.) превысил сумму налоговых поступлений от поддержанных компаний (4,5 трлн тг.) в полтора раза. И подобная практика повторяется из года в год. Предыдущие попытки изменить подходы к стимулированию бизнеса не увенчались успехом. Поэтому поручаю Правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В этой связи Президент поручил проработать вопрос создания открытого единого реестра получателей мер поддержки, который будет аккумулировать сведения о них в единой информационной системе.

    «Это позволит исключить чрезмерную концентрацию ресурсов в узком кругу предприятий, а также объективно и оперативно оценивать эффективность государственной помощи. При этом оценивать эффективность мер поддержки нужно исходя из увеличения уплаченных налогов, создания новых качественных рабочих мест и повышения внутристрановой ценности продукции, развития экспортного потенциала», - отметил Президент.

    Для автоматизации предоставления государственной поддержки и обеспечения достоверности оценки ее эффективности, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству активно внедрять цифровые технологии, автоматизировать процессы принятия решений.

    Далее Глава государства остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей, на дальнейшей ее трансформации и повышении качества корпоративного управления ею.

    «Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ», - подытожил Глава государства.

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    Акорда Президент Казахстана Президент
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